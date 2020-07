SAMMARGHERITESE, CONFERME E UN NUOVO ARRIVO. La Sammargheritese inizia a muoversi sul mercato, a partire dalla riconferme per la prossima stagione: confermati per il prossimo campionato il capitano Davide Mortola e Fabio Ferrari. Ma anche un nuovo arrivo: come vi avevamo anticipato dalle nostre indiscrezioni, Mirko Grilli, ex Ruentes e Golfo PRCA, vestirà la maglia arancione. Ecco tutti i comunicati della società:

Davide Mortola

«La Sammargheritese non poteva che ripartire dal suo Capitano. Sammargheritese del quartiere San Lorenzo D.C. e cresciuto nel nostro Settore Giovanile, Davide MORTOLA vanta quasi 350 presenze in Prima Squadra e si appresta ad affrontare la sua 14^ stagione consecutiva in maglia arancione».

Fabio Ferrari

«Altra importante riconferma porta il nome di Fabio FERRARI. Cresciuto nelle giovanili del Genoa C.F.C, il “giovane vecchio” si appresta a cominciare la sua 5^ Stagione in maglia Arancione nonostante la sua giovane età (è un classe ‘99). “In bocca al lupo” Fabio».

Mirko Grilli

«La Sammargheritese si assicura per la nuova stagione le prestazioni sportive del calciatore Mirko GRILLI. Ex di Ruentes e Golfo Paradiso, Mirko è un punto di forza della Genova Beach Soccer che milita nel Campionato di Serie A. Benvenuto in Arancione Mirko Grilli».

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!