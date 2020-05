Notizia bomba da Santa Margherita. Secondo quanto raccolto in questi minuti da Dilettantissimo, Marco Camisa non sarà più allenatore della Sammargheritese. Lo storico mister lascia dopo dieci anni sulla panchina del Broccardi. Al posto di Camisa ci sarà Alessandro Giacobbe, indimenticato ex giocatore della Sammargheritese dell’era Fossati. A breve l’ufficialità.

