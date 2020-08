Dopo le conferme – che vi abbiamo riportato nel corso delle scorse settimane – di capitan Mortola, Musante, Amandolesi, Criscuolo, Ferrari e Bosetti, il ritorno di Cagnazzo e l’arrivo di Grilli, continuano le conferme di mercato per la Sammargheritese. Ufficializzato l’accordo per la riconferma di Federico Gallio – ex Lavagnese – alla sua quarta stagione in maglia orange. Ma non solo: rimarranno ancora in arancione anche Davide Moladori, classe 2000 prodotto del vivaio della Sammargheritese; Francesco Canella, attaccante classe 2000 – 3 reti in attivo nello scorso campionato di Promozione – alla sua quarta stagione in arancione nonostante la sua giovane età; Andrea Solari Basano, cresciuto nel settore giovanile della squadra levantina – con una parentesi nelle giovanili della Virtus Entella; Manuel Caselli, centrale difensivo classe 2000, alla sua seconda stagione in maglia arancione; e infine Sebastiano Battaglia, attaccante classe 2000 scuola Sammargheritese.

Nella scorsa settimana è iniziata la preparazione estiva, con la squadra che si è radunata sul terreno del “Broccardi” di Santa Margherita Ligure sotto gli occhi di mister Giacobbe e del suo staff tecnico.

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!