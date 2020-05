Come avevamo detto nella giornata di ieri, (clicca qui per rileggere l’articolo) a Santa Margherita è finita l’era Camisa: dopo dieci anni insieme, le strade del tecnico e della Sammargheritese si dividono. Al suo posto dovrebbe essere già pronto Alessandro Giacobbe, ex indimenticato giocatore degli Orange. Nella giornata di oggi, è arrivato il comunicato ufficiale della società, che ufficializza la risoluzione del rapporto con Marco Camisa:

Torna alla HOME di Dilettantissimo