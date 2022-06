La Acd Sammargheritese 1903 con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure organizza Domenica 12 giugno 2022 campo sportivo “Eugenio Broccardi” la 2^ edizione della Coppa “PRIMAVERA ARANCIONE”. Sono state invitate le squadre professionistiche U16 del GENOA CFC 1893, AC MONZA, UC SAMPDORIA, AC SPEZIA 1906 e la squadra U17 del USD BAIARDO. La formula del torneo prevede due gironi, girone A Sammargheritese Sampdoria Spezia – girone B Genoa Monza Baiardo. Fischio di inizio ore 9.00 con Sammargheritese vs Sampdoria a seguire Baiardo vs Genoa, Spezia vs Sammargheritese, Monza vs Baiardo e a chiudere la prima fase il derby Sampdoria vs Spezia e Genoa vs Monza. Nel pomeriggio le finali 5°/6°, 3°/4° e la finalissima 1°/2° posto. Premiazione di tutte le squadre partecipanti e del miglior giocatore di ogni squadra votato dai Mister avversari. Le partite saranno dirette da terne Figc- AIA. Nell’area adiacente l’impianto sportivo sarà possibile pranzare nel punto ristoro attrezzato.