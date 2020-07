SAMMARGHERITESE, PRESENTATI GLI ALLENATORI DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA. La Sammargheritese comunica l’organigramma dello staff tecnico: dopo le nomine di Giacobbe e Varlani, la società presenta gli allenatori dell’attività agonistica. Ecco il comunicato:

«La A. C. D. SAMMARGHERITESE, dopo le nomine di Alessandro GIACOBBE a Coordinatore del Settore Giovanile e Roberto VARLANI a Responsabile Tecnico, comunica l’organigramma dello STAFF TECNICO dell’ ATTIVITA’ AGONISTICA per la stagione 2020-2021.

viene anzitutto confermato Umberto VOCI (patentino Uefa B) giunto così al quarto anno consecutivo alla guida dei giovani ragazzi Arancioni, dopo aver in precedenza allenato nel settore giovanile, seguendo tutte le leve, a partire di pulcini. Con la leva 2002 della Samm ha anche vinto il prestigioso Trofeo Caravella di Genova, per la prima volta nella storia arancione. Umberto Voci seguirà anche il lavoro delle prima squadra coadiuvando Alessandro Giacobbe, mettendo a disposizione della rosa l’esperienza maturata nelle scorse cinque stagioni come vice di Mister Camisa.

il Club annuncia l’ingresso di Fabio BARABINO allenatore Uefa B e profondo conoscitore del calcio giovanile con esperienze tra le altre al Rapallo Bogliasco (Juniores Nazionale) e Borgoratti. Più di tutte, significativa l’esperienza al Genoa, dove ha allenato per ben sette stagioni, ricche di soddisfazioni, con molti ragazzi approdati poi nel professionismo (Perin, Sturaro e Mandragora per citarne alcuni). Nelle ultime due stagioni ha allenato nel Settore Giovanile del GolfoParadiso.

Per la leva 2004-05 (Under 17)

La leva 2006 (Under 15)