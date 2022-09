Una settimana importante quella appena iniziata per la Sampdoria Futsal. Non solo perché la squadra di mister Cipolla entra nella seconda settimana di preparazione, in vista dell’esordio in campionato fissato per sabato 24 settembre sul campo della Fenice Venezia. Quella che i blucerchiati si apprestano a vivere è infatti anche la settimana di avvicinamento alla presentazione ufficiale della squadra, in programma sabato 3 settembre a Campo Ligure.

L’appuntamento è per le 20.45, con il nostro Claudio Bianchi al microfono, quando sul palco allestito in piazza Vittorio Emanuele II saliranno tutta la dirigenza della Sampdoria Futsal, a partire dal presidente Matteo Fortuna, e con loro anche tutti i giocatori agli ordini di mister Francesco Cipolla. Sarà insomma l’occasione per rivedere le vecchie conoscenze e scoprire i nuovi arrivati in casa blucerchiata ma la festa in piazza sarà preceduta dalla prima uscita sul campo, in un triangolare contro gli astigiani del Pgs Isola e i rossoblu del Bologna 1909.

Un debutto, quello del 3 settembre, che sarà solo un primo “assaggio” di un calendario fitto di test per i ragazzi di mister Cipolla, attesi sabato 10 settembre da un altro triangolare in quel di Lecco, nel quale i blucerchiati incroceranno gli scarpini con i padroni di casa e con l’Italservice Pesaro di Fulvio Colini.

Mercoledì 14 settembre, invece, sarà la volta dell’ultimo test match, in casa della Gisinti Pistoia, prima delle gare che contano davvero: la prima, sabato 17 settembre in casa della vincente fra Vigor Fucecchio e Pontedera, gara valida per la Coppa di Divisione. Sette giorni dopo, poi, sabato 24 settembre, il via al campionato con la gara in casa della Fenice Venezia.

Per l’esordio casalingo, sul rinnovato parquet del Palasport di Campo Ligure, ci sarà solo da attendere fino al 1° ottobre, quando la Sampdoria Futsal ospiterà il Pordenone.