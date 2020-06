SAMPIERDARENESE: METTE A SEGNO DUE COLPI

Secondo alcune indiscrezione, arrivate alla redazione di DILETTANTISSIMO, sembrerebbe praticamente conclusa la trattativa tra Sampierdarenese e Via dell’Acciaio. Che vede come protagonisti Alessio Chiarabini e Marco Lo Vecchio. Entrambi giocatori, ormai ex sembrerebbe, del Via dell’Acciaio. Alessio Chiarabini classe ’97, dopo un lungo periodo alla Rivarolese, passando tra promozione ed eccellenza, è approdato al VDA. Complice anche lui, con le sue 12 reti, della promozione del VDA nella stagione 2018/2019. Mentre Marco Lo Vecchio portiere classe ’96, anche lui è passato dalla Rivarolese, ma anche da Molassana e Ligorna in stagioni meno recenti.