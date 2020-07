SAMPIERDARENESE, PRESI PUGLIESE E LAZZARI. Sampierdarenese, ufficializzati altri due colpi: presi Pugliese e Lazzari. Eccoli qui, insieme, che posano per le foto di rito. La breve nota ufficiale pubblicata dalla società: «Ancora nuovi arrivi a Casa Morgavi. Pugliese (a sin.) e Lazzari (a dx) in posa per la foto ufficiale firmata Vita. Benvenuti nella tana dei lupi». Ed ecco la gallery con le foto scattate al Morgavi:









