San Cipriano presenta il nuovo allenatore per la stagione 2022 2023, che sarà Antonio Pandiscia. L’ex allenatore di Molassana e Ligorna è sicuramente un lusso per la prima categoria. Piero Tovani, che da qualche anno lavora con PANDISCIA, sarà il suo vice.

La Società ASD Sancipriano è lieta di comunicare che il nuovo allenatore per la stagione 22/23 sarà Mister Antonio Pandiscia che avrà come vice-allenatore il Sig. Piero Tovani, ed ai quali la Società tutta da il benvenuto.

Restano dalla scorsa stagione il Sig. Marco Punzo in qualità di collaboratore tecnico, insieme al preparatore dei portieri Sig. Andrea Dondero ed al massaggiatore Sig. Marino Tricarico.

Allo staff completo la famiglia sportiva Sancipriano augura un buon lavoro.

Un ringraziamento ed un saluto sono doverosi anche a Mister Gianni Siri che dopo due anni alla guida dei nostri colori e con risultati positivi, ha intrapreso nuovi percorsi. Grazie ed i migliori auguri per il proseguimento della carriera.

Firmato

La dirigenza ASD Sancipriano.