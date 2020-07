Il San Cipriano mette a tacere qualsiasi voce di mercato: il capitano Omar Rizqaoui rimane in biancazzurro per l’undicesima stagione consecutiva. Una bandiera del San Cipriano, “giocatore simbolo”, come afferma il breve comunicato diffuso attraverso i portali social della società:

«”Ripartiamo da qui”. Il SanCi comunica che per l’undicesimo anno consecutivo il giocatore simbolo Omar Rizqaoui vestirà la maglia biancoazzurra.. Forza Capitano.. Come on SanCi».