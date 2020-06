«L A.s.d San Cipriano comunica la separazione consensuale con il tecnico Cristiano Rossetti.

Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per questi straordinari 6 anni, per la determinazione, per l impegno che ha portato avanti nella famiglia San Cipriano, per gli incredibili risultati conseguiti ma soprattuto per la crescita sportiva e umana all’interno della nostra Società.

Al Mister auguriamo le migliori fortune professionali per il proseguimento della sua carriera.

A.s.d San Cipriano»

Con questa notizia prende forma il mosaico che DILETTANTISSIMO aveva anticipato qualche giorno fa con l’Indiscrezione della ipotetica partenza di mister Rossetti destinazione RAPALLO RIVAROLESE in sostituzione di Stefano Fresia.