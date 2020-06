SAN FILIPPO NERI ALBENGA: CONFERMA SULLA PANCHINA DELLA PRIMA SQUADRA PER LA COPPIA PELLEGRINO SPORTELLI

“Il Presidente Alessandro Chirivì ed il Direttore Sportivo Giuseppe Zanardini, a nome del direttivo della San Filippo Neri confermano nell’incarico di allenatori della prima squadra l’affiatata coppia formata da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino anche per la stagione 2020/2021. I due mister saranno coadiuvati, come nella precedente stagione, da Matteo Ottonello, Davide Rotiroti e Giovanni Cardone. Queste le parole del Direttore Sportivo Beppe Zanardini: “La società ha confermato gli allenatori della prima squadra anche per la prossima stagione, dandogli mandato per proseguire con il progetto avviato 4 anni fa. In questi mesi di sospensione forzata dell’attività causata dal Covid non siamo rimasti fermi ma abbiamo lavorato sui progetti per l’anno prossimo, puntando a migliorare il piazzamento delle ultime due stagioni della prima squadra e ad investire ancora di più nella collaborazione con la Samp.”

