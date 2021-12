“In relazione ai fatti accaduti domenica 12 dicembre 2021 al campo A. Riva di Albenga nel corso dell’incontro di calcio tra ASD San Filippo Neri Albenga e US Pontelungo Albenga, questa Società condanna in modo fermo e deciso l’episodio di aggressione nei confronti del giovane arbitro Semini Vittorio. A cui va tutta la nostra solidarietà.

La San Filippo Neri, nei suoi 128 anni di storia al servizio della gioventù albenganese, ribadisce la sua fedeltà agli ideali dei Fondatori. Ed è rammaricata perché nello specifico episodio si è danneggiato e tradito, non solo la Società con tutti i suoi dirigenti ed il Sacro Cuore, ma la città di Albenga, le Associazioni Sportive e di volontariato, la FIGC. LND Liguria nella persona del suo Presidente e tutto lo sport in generale. Un rammarico particolare va alle famiglie dei ragazzi della Nostra scuola calcio per la testimonianza antisportiva e violenta data.

Il Direttivo si riserva, dopo un’accurata analisi dei fatti, di intraprendere i dovuti provvedimenti nei confronti dei responsabili”.

