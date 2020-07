In Prima Categoria, il San Quirico sta sicuramente dimostrando di essere una delle squadre più attive in questa prima fase di calciomercato. Ancora due colpi in casa San Quirico: Stefano Rossin e Andrea Gastaldo. Questo il comunicato della società:

«Altri 2 arrivi in casa San Quirico. Raggiunto l’accordo con il jolly di lusso Stefano Rossin che ritrova Mister Puggia dopo una stagione al San Cipriano. In arrivo anche il talentuoso centrocampista Andrea Gastaldo, classe 96 svincolatosi dalla Sestrese».

