SAN QUIRICO: CALA IL POKER!

È’ un San Quirico ‘Terribile’

In un giorno, il San Quiirico conclude 4 importanti trattative di mercato.

Raggiunge l’accordo con il forte centrocampista Christian Terribile. (ultima stagione al Torriglia ). E grazie alla collaborazione con il Serra Riccò si aggiudica con la formula del prestito il giovanissimo bomber Fabrizio Re. (Che ha già all’attivo un discreto numero di reti tra eccellenza e promozione). E il veloce terzino classe 99 Maurizio Massa.

Alla pattuglia si aggiunge la riconferma del combattivo attaccante esterno Gabriele Albanese.

“La squadra inizia ad avere la fisionomia che volevano, con questi acquisti si alza sia il tasso tecnico che agonistico. Campagna conclusa? A breve chiuderemo per il portiere e un ultimo promettente fuori quota. Ho altri due sogni nel cassetto per far felice il nostro Presidente…ma per ore restano sogni

Nel frattempo godiamoci questa rosa di cui siamo già ampiamente soddisfatti“.

Gabriele Parodi

