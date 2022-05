SAN QUIRICO E MELEDINA SEPARANO LE STRADE



La notizia viene confermata dallo stesso allenatore il quale dice:

“Si confermo la notizia. Di comune accordo, e per il bene della squadra, abbiamo deciso di separare le strade.

Nel calcio può succedere di tutto. Abbiamo fatto un ottimo campionato, in un girone equilibratissimo dove erano presenti formazioni attrezzate a giocarsi la vittoria finale.



Il verdetto del campo è quello che conta e sicuramente il San Desiderio è stato più bravo e fortunato di noi. Al presidente Frangioni e a tutta la società faccio i mie complimenti personali.



Purtroppo durante l’anno sono stati persi dei punti per strada.

Alcuni meritatamente, altri immeritatamente.

Il bello del calcio è proprio questo scendere in campo ogni gara sapendo che non c’è nulla di scontato.



Questa scelta è per dare ulteriori stimoli alla squadra che affronterà i play off con una direzione tecnica interna. Spero riescano a vincerli. I ragazzi hanno qualità tecniche e morali per riuscire a farlo”