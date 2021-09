ASD San Quirico comunica che il giocatore Mario Mucaj non farà parte della rosa 2021/2022 della nostra società. Ringraziamo Mario per gli anni trascorsi con noi e gli auguriamo ancora tante soddisfazioni in ambito calcistico.

