SAN QUIRICO, PRESO FRANCESCO DA RONCH. Il San Quirico comunica l’arrivo di Francesco Da Ronch – ex Marassi, Campomorone e S.Olcese – e lo fa attraverso le parole del DS Gabriele Parodi:

«Francesco è uno di quei giocatori che rappresenta lo spirito con cui vogliamo scenda in campo la nostra squadra: grinta, corsa, sacrificio, spirito di squadra. Un tassello importante sia in campo che per lo spogliatoio».

