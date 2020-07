Il San Quirico continua a muoversi sul mercato, e proprio nella serata di ieri la società ha annunciato l’arrivo del portiere classe 1998 Luca Scala. Ecco il comunicato:

«Siamo lieti di comunicare l’esito positivo della trattativa con il portiere classe 98, Luca Scala.

Un portiere che sebbene la giovane età ha già al suo attivo 5 stagioni in campionati di Promozione ed Eccellenza. Ringraziamo Luca per aver creduto nel nostro progetto e siamo certi che darà un contributo fondamentale alla squadra per un campionato che ci possa vedere protagonisti».

