San Siro: da giovedì 23 luglio (ore 18:00) avranno inizio gli Open Day per le leve dal 2009 al 2015! L’appuntamento è al Campo Montemanni in via di Creto 4, per maggiori informazioni contatti in locandina:

«In vista della prossima stagione sportiva il San Siro offre la possibilità di conoscere a tutti i ragazzi interessati la bellissima realtà di una Società dove il vero divertimento è la condivisione del progetto legato ai valori LEALTÀ RISPETTO AMICIZIA che da sempre contraddistinguono questa fantastica avventura..PERCHÉ ASPETTARE ? VIENI E INIZIA CON NOI UN PERCORSO NUOVO PER LA TUA CRESCITA PERSONALE E TECNICA».