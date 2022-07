USD SANSTEVESE

L’Unione Sportiva Dilettantistica Sanstevese, comunica di aver raggiunto l’accordo con Othmane Baghtoul, esterno destro, classe 98, con un passato nella seconda divisione marocchina.

Il talentuoso calciatore magrebino è stato scoperto dal D.S. Melchiorre Mistretta e blindato dal D.G. Enrico Vella, con il quale si sono accordati da un paio di giorni con una rigorosa stretta di mano.

Il Presidente Alex Buffa, la Presidentessa Valentina Berto in Buffa, unitamente al Direttore Generale Enrico Vella, al Direttore Sportivo Melchiorre Mistretta, ai suoi collaboratori di fiducia Luca Cavalcante ed Ivan Bertagni ed a Mister Massimo Ramoino, porgono al nuovo arrivato, il loro benvenuto all’interno della rinomata famiglia dell’USD Sanstevese.

La società del presidente Alex Buffa, é lieta di annunciare la riconferma di Alessio Nepita nelle file dell’USD Sastevese 1983.

cresce nel settore giovanile del Taggia, terminando nella Juniores con il titolo di capocannoniere del campionato e con la vittoria della Coppa Imperia, il suo percorso nella cantera giallorossa, ricevendo spesso, durante quella stessa annata, le chiamate in Prima Squadra di Mister Andrea Caverzan.

In occasione della stagione successiva, Nepita passa in prestito alla Sanstevese, con il quale va subito in doppia cifra. Alessio si impone anche nelle due stagioni seguenti, suggellando assieme ai suoi compagni, la vittoria nel Campionato di 2′ Categoria, ma purtroppo, una lesione al crociato del ginocchio, ferma l’ascesa del centravanti taggiasco, tenendolo fuori dai campi di gioco per diversi anni.

Alessio Nepita riprende il suo percorso a Santo Stefano, dove aveva lasciato, ma con la famiglia Ginatta a presidiare la societa; Dopo alcuni mesi purtroppo avviene lo stop a causa della pandemia da covid, costringendo gli atleti allo stop dell’attività agonistica.

L’anno scorso invece, viene chiamato a gran voce dal Presidente Buffa nel Real Santo Stefano, con il quale disputa una stagione all’insegna del sacrificio, ricoprendo per necessità diversi ruoli sul campo, ma riuscendo comunque a sfondare le reti avversarie con un discreto botteghino di cinque gol ed è ad essere determinante per la compattezza dello spogliatoio.

