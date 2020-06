La Sanremese inaugura il calciomercato prima del 30 giugno: dal Budoni Calcio arriva infatti Alessio Murgia, centrocampista classe 1997. Ecco il comunicato della società pubblicato sul sito ufficiale dei matuziani:

«Ringraziando il Budoni Calcio per aver acconsentito alla presentazione del calciatore prima del termine del 30 giugno, è con molto piacere che la Famiglia Sanremese può dare il proprio benvenuto ad Alessio Murgia, centrocampista classe 1997.

Di origini sarde, Murgia ha vestito per 8 anni la maglia del Cagliari Calcio durante tutto il settore giovanile, condividendo la linea mediana del manto verde con un certo Nicolò Barella, ed indossando spesso anche la fascia da capitano.

Terminato il settore giovanile e sottoscritto un contratto biennale con il Cagliari, il centrocampista milita per due stagioni in prestito in Lega Pro con la maglia dell’Olbia con cui colleziona 40 presenze. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Budoni, in serie D, collezionando 38 partite e 4 gol.

Centrocampista che fa della poliedricità il proprio marchio di fabbrica, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo (si è formato da play, ha raggiunto il professionismo da trequartista e si è stabilizzato come mezzala offensiva) e fa della rapidità, della lettura del gioco e della tecnica le migliori frecce al proprio arco.

Alessio incarna perfettamente il progetto di ringiovanimento della squadra operato mediante l’inserimento di calciatori giovani (ha appena compiuto 23 anni) ma già esperti e vogliosi di riconquistare palcoscenici importanti, e lo ringraziamo per aver scelto la nostra Società anche a fronte di altre proposte più remunerative.

Dopo Manis tre anni fa, Molino, due anni fa, e Demontis, lo scorso anno, auguriamo ad Alessio di proseguire al meglio nell’ottimo legame che unisce la Sanremese ai giocatori sardi».