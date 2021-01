La Sanremese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra il signor Alessio Bifini.

Nel ringraziare mister Bifini per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi, la società biancoazzurra gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

In queste ore la società si sta guardando intorno per scegliere il nuovo allenatore e sta valutando diversi profili.

Oggi pomeriggio la squadra, intanto, riprenderà gli allenamenti al Comunale per preparare il prossimo impegno di campionato di domenica contro la Folgore Caratese: a dirigere la seduta sarà il tecnico in seconda Roberto Correale.



Secondo alcune indiscrezioni arrivate alla redazione di Dilettantissimo, sembrerebbe che a rimpiazzare l’ex Tecnico Bifini arriverà Marco Sesia. Allenatore già noto per aver allenato squadre come: Rivoli, Voghera, Canavese, Pro Verceli, Chieri. E ancora Bogliasco, Barletta, AlbinoLeffe. Fino ad arrivare all’Under 19 del Torino.

