Sanremese: ecco la famiglia Sturaro! Ufficializzati i giocatori Sturaro e Castaldo

Il 26 giugno 2020 si sono separate le strade della famiglia Sturaro e dell’Ospedaletti, e proprio qualche minuto fa la Sanremese ha ufficializzato che, ad assumere la gestione del settore giovanile matuziano saranno proprio gli Sturaro. Ecco il comunicato ufficiale (sanremesecalcio.it): «La Sanremese Calcio comunica che dalla giornata di oggi, mercoledì 1° luglio, la famiglia Sturaro assumerà la gestione del settore giovanile biancazzurro. Nelle prossime settimane, verranno comunicate tutte le novità in vista della stagione calcistica 2020/2021».

Ma non sono le uniche novità: a Sanremo infatti la famiglia Sturaro arriva al completo, con l’ufficializzazione dell’attaccante Fabio, classe 1995. La Sanremese inoltre ha comunicato anche l’arrivo di Luigi Castaldo dal Vado, difensore classe ’90: «La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con i calciatori Luigi Castaldo, difensore classe 1990, e Fabio Sturaro, attaccante classe 1995. Per entrambi si tratta di un ritorno in maglia biancoazzurra.