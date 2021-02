Questo il pensiero di Pino Fava DS della SANREMESE.

Il motivo? Trasferte troppo lunghe per arbitri e avversari che devono percorrere autostrade sempre intasate con percorrenze lunghe per raggiungere la destinazione sono alla base alla base di queste decisioni chiaramente errate. Questo in sintesi il pensiero del dirigente matuziano dopo la gara tra CHIERI e SANREMESE terminata 1-1. Con un rigore inventato e una espulsione ingiusta decretata contro il difensore ligure, si è lasciato andare a questa esternazione.

Fava poi commenta anche la sconfitta dell’IMPERIA arrivata contro la Castellanzese in trasferta su calcio di rigore dopo 100 minuti di gioco.

Queste le sue prole raccolte sul profilo Facebook del DS della Sanremese

“La sanremese gioca a Chieri va in vantaggio segna il 2-0 che viene annullato per fuorigioco su segnalazione del guardialinee. (Fuorigioco smentito dalle immagini dove risulta nettamente che il nostro giocatore è tenuto in gioco da un difensore avversario). Un dirigente (o comunque persona riconducibile alla società di casa perché indossava la tuta della società) presente all’ interno del recinto di gioco esattamente posizionato sulla pista d’ atletica. Esulta facendo segno verso la tribuna prendendosi i meriti per tale decisione presa dall’ assistente come se fosse stato lui a convincerlo a prendere tale decisione.

Nei minuti finali lo stesso guardialinee richiama L’ attenzione dell’ arbitro per segnalare un tocco di mano di un nostro giocatore. Convincendo L’ arbitro a decretare il rigore ed espulsione diretta per il nostro giocatore.

Dalle immagini (stessa visuale del guardialinee) si vede benissimo che il giocatore ha il braccio lungo il corpo d non si vede nessun tocco con il braccio perché il giocatore da la schiena verso la telecamera e quindi verso il guardialinee.

Come ha fatto questo guardialinee a vedere il tocco di mano ?

L’ Imperia gioca in trasferta contro la Castellanzese la partita dura 100 minuti ed in pratica L’ arbitro reintroduce il regolamento del golden-gol. E fischia la fine solamente quando arriva il goal della squadra di casa.

Io mi chiedo ma le squadre della provincia di Imperia danno fastidio ?

Forse si perché sono trasferte lunghe e perché raggiungibile da un’ autostrada molto trafficata è sempre piena di cantieri che provocano traffico e code?

Non lo so resta il fatto che questi arbitri ed assistenti (restando nella buona fede) risultano essere impreparati ed inadeguati.

Inoltre è impossibile tenere un dialogo con loro perché partono da una posizione inattaccabile nessuno ha il loro potere. Tu puoi portare filmati testimonianze e prove di ogni genere che non hanno alcun valore conta solo quello che dichiarano loro anche se palesemente falso.

Io ieri sono stato espulso per aver detto che era incredibile quello che stava succedendo in campo ed il guardialinee (questa volta L’ altro assistente) ha richiamato L’ attenzione dell’ arbitro dicendo che L’ avevo insultato. Ho 56 anni ed essere accusato di maleducazione da un bugiardo mi da fastidio.

Adesso si che meriteresti di essere insultato perché sei un bugiardo.

Forse è bene ricordare che questi signori che viaggiano in aereo d mangiano in ristoranti stellati sono pagati dalle società di calcio e quindi ci vorrebbe più rispetto verso chi fa sacrifici (soprattutto in un momento delicato come questo) investendo soldi (non pochi) per tenere in piedi tutto il sistema”

