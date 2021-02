La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2020/21 dell’attaccante Diego Vita. Classe

1993, proveniente dal Fiorenzuola. Nato a Massa il 25 gennaio 1993, Vita è una punta molto tecnica e dinamica che può essere utilizzato indifferentemente sia a destra che a sinistra nel tridente offensivo disegnato da mister Andreoletti. All’occorrenza può giocare anche al centro. Cresciuto nella Carrarese, con la quale ha esordito sia in C/2 che in C/1, ha vestito nella sua carriera anche le maglie di Massese, Spal, Villafranca Veronese, Lucchese, Borgosesia, Gozzano, Legnago Salus, Delta Porto Tolle e Savona. Quest’anno, nella prima parte della stagione, ha giocato nel Fiorenzuola, squadra che milita nel girone D di serie D, totalizzando 5 presenze e 1 gol. Vita, questa mattina, ha già conosciuto i nuovi compagni e ha firmato il contratto che lo legherà al club biancoazzurro fino al termine della stagione. Domani parteciperà alla rifinitura e sarà disponibile per la trasferta di domenica a Chieri.



