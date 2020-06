Sanremese-Gaeta: ritorno di fiamma? Secondo un’indiscrezione riportata da TuttoSerieD, Marco Gaeta potrebbe essere arrivato al termine dell’esperienza con il Latina.

Sempre secondo TuttoSerieD, l’attaccante, classe 1992, interesserebbe a molte squadre, tra cui Bra e Sanremese. Per il milanese, già insieme ai matuziani nella stagione 2016/17 (29 presenze e 9 reti), si tratterebbe di un ritorno: per il momento, si tratta però solo di un’indiscrezione, non ci rimane dunque che attendere notizie ufficiali.