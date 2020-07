La Sanremese pubblica, attraverso i propri portali social, le foto della firma del contratto dell’attaccante Giacomo Romano. la nota e le parole del DG Pino Fava:

«Stamattina è passato in sede per la firma del contratto anche l’attaccante Giacomo Romano, classe 1993, 26 presenze e 9 gol nel Notaresco quest’anno. Ecco le sue prime foto in biancoazzurro!