ULTIM’ORA, la Sanremese smentisce: ASCOLI resta

In seguito ad alcune voci che vedevano la permanenza di Ascoli sulla panchina biancoazzurra in forte dubbio per la prossima stagione, la Sanremese smentisce categoricamente attraverso un comunicato ufficiale:

” (…) in merito ai possibili scenari sul futuro della panchina biancoazzurra, la Sanremese Calcio precisa che Nicola Ascoli, fino al 30 giugno, è l’allenatore a tutti gli effetti della prima squadra, e che è intenzione della società confermarlo, se si dovesse trovare un accordo, anche per il prossimo campionato. La Sanremese Calcio smentisce categoricamente quindi tutte le notizie riportate nell’articolo e, in particolare, dichiara che il signor Alessandro Lupo non rientra affatto nei piani del club per la stagione sportiva 2020/21″

Per il comunicato ufficiale della Sanremese CLICCA QUI

