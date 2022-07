USD SANSTEVESE

COMUNICATO STAMPA

04/07/2022

L’USD Sanstevese del Presidente Alex Buffa, é lieta di annunciare la riconferma in squadra del proprio gioiello Driss Lakhlifi, classe 2001.

Quest’ultimo, vanta numerosi gettoni nel settore giovanile della medesima società nel quale è cresciuto, unitamente ad aver presenziato in prima squadra ai tempi nel quale, la Sanstevese militava nel campionato di Promozione.

Driss Lakhlifi in queste ultime stagioni ha vestito le maglie di Atletico Argentina e Carlin’s Boys, per poi ritornare a Santo Stefano e nel suo ruolo classico di esterno sinistro alto, sacrificandosi anche, per necessità, come terzino, nell’ultima parte della stagione.

Concludiamo il comunicato con le parole del nostro calciatore: “Spero, assieme ai miei futuri compagni di squadra ed a Mister Massimo Ramoino, di riportare in alto l’USD Sanstevese”.

(by Manuel Namjou Vella, Adetto Stampa, Social Manager e Responsabile delle Comunicazioni Sportive dell’USD Sanstevese).