Grazie al progetto Accadeny new generation è stato rggiunto l’accordo tra il Sat’Eusebio e la SAMPDORIA per gli open day che inizieranno ogni giorno a partire dalle ore 17:30 con le seguenti date dal:

– 23 al 28 agosto per le leve 2006 e 2007,

– dal 30 al agosto 3 settembre per le leve: 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011

– dal 1º al 3 settembre e dal 6 al 10 settembre per le leve: 2012 a 2013 – 2014 – 2015 – 2016.

Per ulteriori informazioni

+39 370 3109817

Ma il Sant’Eusebio non si ferma al progetto giovani poiché è intenzione della società di tornare a giocare anche i campionati LND già dalla prossima stagione.

I tempi sono stretti, ma ci sono buone possibilità che il Sant'Eusebio torni a giocare con la 1ª squadra nel 2021/2022 partendo dalla 3ª Categoria.