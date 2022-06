Prosegue la campagna di rafforzamento del Savona 1907 FBC, che nel giro di pochi giorni, grazie alla spinta propulsiva del d.s. César Grabinski e l’avallo di mister Davide Girgenti, ha portato in biancoblù già quattro calciatori di categoria superiore, quali Carlo Porta (dal Finale, Eccellenza), Cristian Di Leo (dalla Veloce, Promozione), Marco Cappannelli e Francesco Ilardo (entrambi dalla Genova Calcio, Eccellenza), che forniranno alla rosa – in aggiunta al supporto delle loro capacità tecniche – un bagaglio di esperienze, che sarà basilare per la creazione di un gruppo forte e coeso.

Non solo ‘new entries’ in casa Savona…

Oltre alla già ufficializzata conferma di Matteo Esposito, il Savona 1907 FBC ha il piacere di annunciare che continueranno a giocare, con la maglia biancoblù, anche Francesco Esposito e Youri Vittori, altre due colonne della formazione dello scorso campionato: il primo giocatore di fascia, classico numero 7, il secondo rapinatore dell’area di rigore, dal goal facile.

Non di meno, la politica di mercato prevede anche la presenza in rosa di elementi giovani, che possano dare continuità al progetto ‘Savona’ ed è in questa prospettiva che il presidente Leonardo Mordeglia e la dirigenza tutta, nel ringraziare il Presidente Bruno Bruzzone ed il d.s. Mauro Rosa dell’A.S.D. Speranza F.C, hanno piacere di annunciare l’arrivo di Ibrahim Sabally, Ebrima Cham e Raffaele Crocetta.

Il primo (classe 2002), dotato di tecnica sopraffina, giostra a metà campo; il secondo (classe ’98 ) è un esterno di fascia destra, molto veloce e con notevole propensione al goal (14 nella scorsa stagione), mentre il terzo (classe ’99) è un attaccante che, arrivato allo Speranza a dicembre, è andato a segno, prima della fine del campionato, in nove occasioni.

Nonostante abbiano, tutti e tre, ricevuto richieste, da squadre di categoria superiore, hanno deciso di mettersi a servizio del Savona, con grandissima determinazione e volontà.

Chi li ha visti giocare, garantisce per le loro qualità… e fra questi vi è anche mister Davide Girgenti, che li ha allenati lo scorso anno.

Savona 1907

Area Comunicazione