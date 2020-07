SAVONA: «NON SUSSISTONO LE CONDIZIONI PER ISCRIVERE LA SOCIETÀ AL CAMPIONATO DI SERIE D». Come ci si aspettava, è arrivata la prima bocciatura di Co.Vi.So.D per il Savona Calcio. Carlo Sergi ha confermato, attraverso il seguente comunicato, quanto dichiarato il 24 luglio: il Savona non si iscriverà al campionato di Serie D 2020/2021. Ecco la nota pubblicata dal profilo della società:

«Confermiamo le nostre dichiarazioni del 24 luglio scorso: nessun ricorso sarà proposto avverso la comunicazione odierna di Co.Vi.So.D. in quanto non sussistono le condizioni per iscrivere la società al campionato di serie D 2020/2021

Carlo Sergi».