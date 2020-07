Il Savona conferma che le trattative per il passaggio di proprietà avviate nei mesi scorsi sono sfumate. Ma la società non si arrende, e lo fa sapere attraverso questo comunicato:

«Le lunghe ed estenuanti trattative avviate nei mesi scorsi per permettere l’avvicendamento di una nuova proprietà sono sfumate irreversibilmente in queste ore. Non è finita. Ci stiamo adoperando e sacrificando tutti con l’obiettivo di iscrivere la squadra al prossimo campionato e di garantire la necessaria, indispensabile continuità».