Savona, è la fine: la squadra non sarà iscritta al prossimo campionato. E di pochi istanti fa il comunicato firmato Carlo Sergi:

«È con grandissimo dispiacere che informiamo tutti della oggettiva impossibilità a proseguire il cammino intrapreso. La decisione di non iscrivere la società al prossimo campionato è dolorosa, ma l’unica possibile.

L’impegno di ciascuno è stato massimo nel tentativo di permettere un finale diverso e per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che con infinita dedizione e grande professionalità hanno dimostrato nel corso della stagione che si sta per chiudere, e in particolare in questi ultimi difficili mesi, un appassionato attaccamento ai colori, ai valori, alla storia di questa società.

Ed è questa passione che rende la giornata di oggi incredibilmente triste.

Carlo Sergi».