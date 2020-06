Filippo Scalzi è pronto al salto? Che l’attaccante classe ’97 della Sanremese fosse pronto per il professionismo, lo si è visto in campo: e le sue prestazioni, secondo un’indiscrezione di TuttoC.com (riportate anche da TuttoSerieD), non sarebbero passate inosservate ad alcuni club di Serie C; tra questi, Lucchese e Pro Vercelli avrebbero mostrato interesse nei suoi confronti. Ecco l’indiscrezione riportata dalle testate sopra citate:

«Potrebbe interrompersi l’esperienza di Filippo Scalzi con la maglia della Sanremese, le sue prestazioni nella stagione appena andata in archivio hanno attirato le attenzione di alcuni club di serie C: non sarebbe da sorprendersi se in questa sessione di mercato per il centrocampista offensivo classe ’97 si materializzasse la possibilità di fare il salto nei professionisti. Secondo indiscrezioni provenienti da Tuttoc.com Lucchese e Pro Vercelli hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Attendiamo sviluppi».