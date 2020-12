Le scommesse sportive online non temono la pandemia da coronavirus. Le scommesse online, come molti settori digitali, vedi ad esempio e-commerce con amazon su tutti, hanno sfruttato le loro potenzialità e in questo anno di pandemia hanno preso il monopolio del gioco. La possibilità di giocare alle scommesse comodamente da casa e con un prodotto all’avanguardia ha permesso ai bookmakers di scommesse sportive online di attrarre i clienti storici delle agenzie, che in poche settimane hanno così rivoluzionato il loro metodo di gioco. Con gli stadi che continuano ad essere a porte chiuse, il tifoso medio vede la partita in tv o in streaming sui siti di scommesse e piazza la propria giocata unendo la passione per il calcio al divertimento per il betting.