SECONDA CATEGORIA: CONTINUA LA RUBRICA DELLE STATISTICHE! OGGI è IL TURNO DEI GIRONI LIGURI DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA.

Partiamo la girone C dove troviamo la parte alta della classifica affollata. A staccare tutte, per il momento, è l’APPARIZIONE. Squadra che è partita dall’inizio con il piede giusto, riuscendo a conquistare la vetta della classifica dalla 13ª giornata, ora a quota 43 punti. C’è da aggiungere che l’APPARIZIONE è l’unica squadra a non aver mai perso in casa. Altra squadra interessante è l’ATLETICO GENOVA, che al contrario della precedente, è l’unica squadra a non aver mai perso in trasferta. ATLETICO GENOVA che ha dato filo da torcere all’attuale capolista, spodestandola nelle prime partite di campionato. Squadra di mister Zuffanti che si trova a pari merito a 37 punti con altre 2 squadre, VECCHIO CASTAGNA e BORGO INCROCIATI.

Al secondo posto, a meno 4 punti dalla prima, troviamo il PIEVE LIGURE, anch’essa complice della faticosa conquista del primo posto da parte dell’APPARIZIONE. Tra le squadre citate, due si contendono il miglior attacco, con ben 50 reti realizzate, APPARIZIONE e ATLETICO GENOVA. La prima che supera nettamente la seconda per quanto riguarda la difesa, che risulta essere più efficace, subendo solo 17 gol. Altri due attacchi a pari merito al secondo posto sono quello del PIEVE LIGURE e BORGO INCROCIATI, con 48 reti concretizzate. Ancora una volta la differenza di classifica è dovuta alla difesa in quanto il PIEVE LIGURE ha subito solo 23 gol, mentre il BORGO INCROCIATI li raddoppia.

Per quanto riguarda il girone del sabato pomeriggio, (D), la classifica sembra essere più delineata. Al comando abbiamo la CORNIGLIANESE, che con 8 punti stacca il MASONE, 2ª attualmente. MASONE che riesce a tenere inviolata la porta di casa. Un punto sotto troviamo la neopromossa, SPORTING KETZAMJA, che riesce a concretizzare 45 reti, avendo così il miglior attacco del campionato. Difesa che però non risulta essere delle migliori, subendo un totale di gol da bassa metà classifica. Tiene botta la difesa dell’ATLETICO QUARTO, subendo 20 gol, due in più rispetto alla capolista. Altra difesa prolifica è quella del MASONE che risulta essere la terza migliore del girone, con 22 reti subite.

Per quanto riguarda il girone di Chiavari la situazione sembra rispecchiare il girone D. In testa abbiamo il VALLE che tiene a distanza la seconda staccandola di 10 punti. Squadra che con 48 gol risulta avere l’attacco più prolifico, ma allo stesso tempo anche la difesa più efficiente subendo solo 16 gol. Anche l’ATLETICO CASARZA ha un attacco di tutto rispetto, con due reti in meno rispetto al VALLE. Difesa che però non risulta delle migliori, avendo subito 26 gol. A pari merito a 34 punti troviamo il BORGORAPALLO E IL CORNIA. La prima ha la seconda miglior difesa con 20 gol, mentre la seconda il terzo miglior attacco con 35 gol realizzati.

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!