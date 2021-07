“Il Davagna vuole provarci, non ci accontenteremo di un campionato in tono minore”. Il direttore sportivo del Davagna Claudio Novella fissa l’obiettivo stagionale, quello di fare una stagione da protagonisti. E lancia qualche frecciatina. “Capiti gli errori del passato, dove – illusi da pseudo fenomeni – ci siamo ritrovati a dover sempre lottare per la salvezza, questa volta vogliamo provare a vincere”.

In chiave mercato, si parte dalle riconferme sono per Alfano, Burri, Curlo, Cafiso, Rubatto, Ruzzier, Puggioni e Moreno. E poi le new entries. “Abbiamo aggiunto qualche tassello mancante per essere ancora di più competitivi come l’esperto Geroldi, Minutoli e Isola”.

Mercato chiuso? Tutt’altro: per provare a vincere il campionato il Davagna cerca un attaccante. “Ci manca ancora un bomber per chiudere il cerchio” spiega Novella. “Ma non abbiamo fretta: deve essere uno che ci assicuri continuità sotto rete”.

Nello staff tecnico torna Frixione, dopo l’esperienza al Molassana. “E vorremmo ampliare anche il parco dirigenti: ci stiamo muovendo anche in questa direzione”.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!