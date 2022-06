A.F.C. SEGESTA SESTRI LEVANTE comunica di aver raggiunto l’intesa con Paolo Zanardi per la guida tecnica della prima squadra, a completare lo staff tecnico ci sarà il vice Andrea Taverna e il preparatore dei portieri Nino Dimento. Per il tecnico genovese, nato a Genova il 17 novembre 1967, si tratta di un gradito ritorno: è già stato allenatore dei delfini per ben cinque stagioni ottenendo tre promozioni, una retrocessione “epica” ed un solo campionato tranquillo, insomma con lui le emozioni non mancheranno.

Mister Zanardi nella sua carriera ha allenato anche Arecco e N.S.Fruttuoso. Dopo la prima esperienza giallorossonera a Sestri Levante ha guidato il Sori per poi tornare al Segesta e portarlo dalla Terza alla Prima in sole tre stagioni. Poi nuovamente a Genova col Vecchio Castagna e la Genovese.

Per il tecnico un caloroso bentornato al Sivori dopo due anni sabbatici per sua scelta legata alla situazione Covid prima e poi al lavoro/famiglia.