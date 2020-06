SERIE D, NOVITÀ: CONSENTITO IL NOME PERSONALIZZATO SULLE MAGLIE! Dopo la numerazione fissa, sulle maglie dei dilettanti potremmo persino trovare il nome. Avete capito bene: il nome, come i professionisti! La possibilità di utilizzare maglie con il numero fisso è stata estesa a tutta la categoria dei dilettanti – dalla serie D alla Terza categoria, compresi i campionati giovanili Juniores -, mentre il nome personalizzato sulle maglie sarà previsto solo per i club di serie D maschile e per quelli di serie C Femminile. Ecco un estratto del comunicato (242/a):

«Il Consiglio Federale, (…) ha deliberato: di consentire limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all’art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome».