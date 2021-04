L’indiscrezione di cui si sta parlando riguarderebbe un possibile cambio dei format. più nello specifico un cambio per quanto riguarda le squadre che retrocederanno direttamente in Eccellenza. L’idea che sembrerebbe voler applicare la LND tratterebbe la retrocessione di sole 2 squadre. In questo caso, a retrocedere in quinta serie sarebbe l’ultima di ogni girone. La sestultima resterebbe in Serie D, mentre a disputare i play-out sarebbero le squadre classificate tra il quintultimo e il penultimo posto.

Fonte: tuttoseried

