Serie D, si parte! Decise e rese note le date di inizio delle competizioni – sempre in attesa di eventuali provvedimenti del Governo – per la nuova stagione. Il 20 settembre primo impegno ufficiale con i turni preliminari di Coppa; a seguire, il 27 settembre si parte con la prima giornata della stagione 2020/2021. Ecco la nota ufficiale apparsa sul portale LND:

«Dopo le linee guida contenute nel Comunicato Ufficiale n°1, il Dipartimento Interregionale ha indicato le date di inizio delle proprie competizioni (in attesa dei provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per lo svolgimento delle attività agonistiche) per la stagione 2020/2021: si parte il 20 settembre col turno preliminare di Coppa Italia, poi il 27 settembre al via la Serie D e il 10 ottobre il campionato Juniores.

LE DATE DELLA STAGIONE 2020/2021

Serie D: 27 settembre

Coppa Italia: 20 settembre

Campionato Juniores: 10 ottobre».

