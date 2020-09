In seguito ai test sierologici effettuati ieri mattina dai calciatori e dallo staff tecnico della Sanremese Calcio. Come da protocollo richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti. Sono emersi alcuni valori che necessitano di un ulteriore approfondimento.

Pertanto, in base al protocollo della LND, la gara tra Sanremese e Lavagnese, in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 15 allo stadio Comunale di Sanremo. Viene rinviata in via precauzionale a mercoledì 14 ottobre.

