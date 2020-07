Dopo le ufficialità del Consiglio Federale dell’8 giugno arrivano le prime ufficialità di ripescaggi: dall’Eccellenza salgono in Serie D Vis Nova (Lombardia), Città di Sant’Agata (Sicilia), Puteolana (Campania), Sestri Levante (Liguria) e Tre Pini Matese (Molise).

Per quanto riguarda le formazioni liguri retrocesse, Fezzanese e Ligorna sperano di poter giocare il prossimo campionato in Serie D.

La Fezzanese confida che il criterio del merito sportivo, che ha premiato le prime ex aequo dell’Eccellenza, venga applicato anche per le quartultime a parimerito di Serie D. È infatti ben nota la vicenda della Fezzanese, retrocessa per un solo gol in meno di differenza reti.

Sul fronte Ligorna, avrebbe del clamoroso l’indiscrezione arrivata in questi minuti a Dilettantissimo. La società di Alberto Saracco sarebbe infatti stata ripescata in Serie D. Precisiamo che non si tratta di una notizia ufficiale, e anzi questa indiscrezione non trova attualmente riscontro, ma fonti interne alla società hanno confermato la notizia. Eccesso di ottimismo o possibilità concreta?

Qualche tempo fa vi avevamo raccontato, sempre in anteprima, della trattativa per il passaggio di consegne tra Alberto Saracco e Davide Torrice. Sei giorni dopo era arrivata l’ufficialità.

