SERRA RICCO’: GRANDE FESTA E FIRME ECCELLENTI di GHIGLIA e STFANZL per la prossima stagione





STEFANZL FIRMA PER IL SERRA RICCO’





Ieri sera è avvenuta la presentazione del SERRA RICCO’ per la stagione 2020/2021 presso la struttura sportiva NEGROTTO dove si percepiva un’aria frizzante.

Il clima di una fresca serata estiva, ricca di piacevoli odori di campagna, si univa al buffet conviviale che che permetteva ai presenti di familiarizzare tra loro.

Il cronista stesso tardava nel fare le interviste perché si intratteneva a scambiare chiacchiere informali con Dirigenti, allenatori e ragazzi della prima squadra.



Presenti tutti i giocatori compresi quelli in odore di firma per il prossimo campionato come SAMUELE GHIGLIA e ROMAN STEFANZL che assieme a LO BASCIO e a BALESTRINO hanno dato vita ad un simpatico siparietto che vi mostriamo e che ribattezziamo i 4 dell’AVE MARIA.



STEFANZL-LO BASCIO-GHIGLIA- BALESTRINO … i quattro dell’AVE MARIA

L’attenzione si sposta allora sul presidente: CESARE PELIZZOLI e sul vice presidente MASSIMO PARODI.

I due hanno dato vita ad un botta e risposta divertente. Inizialmente si è parlato della nuova situazione che si è venuta a creare con l’ingresso in società di MASSIMO PARODI e parte del suo staff (tra questi il DS NODARI) che da adito a pensare con ambizione al campionato 2020/2021.

La struttura, la società, sono sicuramente di primo ordine. L’arrivo di Parodi dovrebbe portare una ventata di novità per migliorare ulteriormente una società eccellente. L’auspicio sportivo è quello di raggiungere i Play Off.

Infine l’intervista è scivolata sulla fede calcistica dei due.

Marcata quella genoana di MASSIMO PARODI, all’acqua di rosa quella sampdoriana di CESARE PELIZZOLI. Ma proprio su queste due definizioni è nato un simpatico dialogo tra i due che mi ha fatto sorridere.





CESARE PELIZZOLI (Presidente) e MASSIMO PARODI (Vice Presidente) dopo aver parlato di SERRA RICCO’ hanno dato vita ad un simpatico botta e risposta su Genoa e Sampdoria

Ho provato anche ad intervistare Mister MASSIMO REPETTI, ma declinava l’offerta di fare delle affermazioni formali e ridendo diceva:

“Lo sai che io parlo solo quando le cose vanno male o perdiamo. Questa è una piacevole serata… quindi”

Chiudiamo l’articolo con il Direttore Generale Marco Parodi, il quale è ottimista per il prossimo campionato, convinto di avere a disposizione una squadra competitiva composta da un mix di Giocatori giovani e giocatori più esperti in grado di arrivare ai Play Off.

Il DG ci tiene a sottolineare che sarà poi il campo a decidere se le aspettative sono quelle giuste.

MARCO PARODI DG SERRA RICCO’

MARCO PARODI è la mente storica della società e ricorda che nel recente passato l’apparizione i Eccellenza è stata troppo breve e si augura di poterla ripercorrere. L’intervista ha toccato diversi temi tra questi alcuni di carattere personale. Il Direttore fa un analisi della sua trentennale esperienza in società nella quale ha visto bambini arrivati al Serra Riccò che sono diventati uomini e padri di famiglia. Tra i suoi ricordi ci sono anche quelli da calciatore con una parte di cuore che è rimasto nella SAMPIERDARENESE.

L’intervista integrale al DG del SERRA RICCO’ MARCO PARODI: “Nel mio cuore sono rimasti alcuni bambini che ho visto crescere e diventare uomini tra questi c’è …

Alle 21.30 finisce tutto e si torna casa con il piacere di aver trascorso una bella serata in un clima gioviale.