Rumors che arrivano dalla Val Polcevera parlano di un arrivo eccellente in società.

Andrea Barbieri dovrebbe diventare il nuovo responsabile del settore giovanile della Serra Riccó.

Se così fosse i gialli blu si arricchirebbero con una persona di esperienza e con profonde conoscenze in ambito giovanile.

In passato Barbieri era stato a capo del Castelletto per poi passare a MOLASSANA team nel quale ha fatto crescere diversi ragazzi che attualmente vediamo, ai massimi livelli, nel panorama del calcio dilettantistico ligure.

Poi l’approdo al LIGORNA, dove ha gestito il settore giovanile nel periodo di Serie D.

Sicuramente il Serra Riccó, arricchisce in un settore che già era florido e funzionale.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!