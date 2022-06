Il Serra Riccó del presidente Massimo Parodi si è letteralmente scatenato sul mercato e ha messo a disposizione di mister Massimo Repetti un autentico Top Player per l’attacco!

Al secolo Elia Zunino classe ‘95 professione Attaccante.

Elia Zunino dopo aver giocato nelle giovanili del Carpi ha vestito le maglie di Loanesi, Pietra Ligure, Asti, Castelfranco e Rapallo Rivarolese. Zunino è sicuramente un lusso per il campionato di Promozione .

Ma non è finita stando ai si dice il Serra Riccó sarebbe vicinissimo a perfezionare l’accordo che porterebbe ad un altro pezzo da 90. In dirittura di arrivo sembrerebbe anche la trattativa che porta al forte centrocampista Fabio Panepinto 30 anni scuola Torino.

Fabio Panepinto ha praticamente sempre giocato in serie D con: Valle D’Aosta, Chieri, Ligorna, Sestri Levante e Saluzzo per poi scendere in Eccellenza con il Rapallo Rivarolese.

Zunino/Panepinto Il tandem del Tigullio potrebbe far sognare ed entusiasmare i tifosi della Curva Secca, sempre vicini alla squadra.