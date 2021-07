Il Serra Riccò mette a segno un colpo di mercato assicurandosi le prestazioni sportive del giovane portiere Alessandro Bulgarelli. Il classe ’00 scuola Genoa, durante la sua carriera ha vestito le maglie di: Praese e Ligorna. Ecco le prime parole di Bulgarelli:

Ciao Alessandro, è diventato ufficiale il tuo trasferimento al Serra Riccò come mai è ricaduta su questa squadra la tua scelta ?

Ciao Alessia! Rispetto alle offerte che ho ricevuto, ho scelto il Serra Riccò perché è la squadra che si è mossa prima e con maggiore insistenza. Mostrando un forte interesse nei miei confronti, ho potuto constatare che tutti gli addetti ai lavori sono persone serie ed educate. Inoltre, data la mia giovane età e il loro progetto importante, sono convinto che questa scelta sia stata la più corretta per entrambe le parti.

Che obiettivi ti sei posto per questa nuova stagione ?

Personalmente, vorrei cercare di essere un leader e fare la differenza in campo per portare punti alla squadra. Ho un po’ di esperienza in categorie superiori e voglio metterla al servizio della squadra.

Quali sono invece gli obiettivi della società ?

La società ha fatto una campagna acquisti molto importante: dal punto di vista degli over, sono stati presi giocatori che non hanno bisogno di presentazioni oltre ai già presenti Lobascio e co.

Ma sono stati acquistati diversi ragazzi under, tra cui io, che saranno sicuramente il punto di forza per poter fare un campionato di livello alto.

